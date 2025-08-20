Gioia Tauro, terrorizzava moglie e figlie minacciandole di morte: arrestato un 40enne

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una misura cautelare, richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal GIP presso il Tribunale di Palmi, per il delitto di maltrattamenti in famiglia.

In particolare, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, hanno tratto in arresto un quarantenne a seguito dell'ordinanza che dispone l'applicazione della custodia cautelare in carcere.

Il provvedimento compendia gli esiti di un'attività investigativa, svolta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che nasce dalla denuncia sporta nel mese di marzo da una donna, in relazione ad una escalation di atteggiamenti di violenza fisica e verbale, portati avanti da diversi anni, realizzati dal coniuge a danno dell'intero nucleo familiare, tali da rendere incompatibile la convivenza familiare. I successivi approfondimenti e le testimonianze raccolte dai poliziotti hanno permesso di ricostruire un grave quadro indiziario nei confronti dell'indagato, evidenziando le reiterate condotte che lo stesso avrebbe posto in essere nei confronti della moglie e delle figlie, costringendole a vivere in uno stato di terrore e asservimento minacciandole addirittura di morte in più occasioni.