Locri, controlli a tappeto dei carabinieri a Ferragosto: denunce e patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Ferragosto di controlli straordinari per i carabinieri della Compagnia di Locri, che hanno intensificato la vigilanza sulle strade del territorio al fine di garantire sicurezza e prevenire incidenti legati all’abuso di alcol e sostanze.

Nel corso delle verifiche, sono state identificate decine di persone e sottoposti a controllo numerosi veicoli. L’attività ha portato al deferimento di tre automobilisti all’Autorità giudiziaria: tutti sono stati sorpresi al volante con un tasso alcolemico ben oltre i limiti previsti dalla legge. Per altri due conducenti, invece, è scattata la sanzione amministrativa con conseguente ritiro della patente.

Ferragosto, momento di festa e aggregazione, rappresenta purtroppo anche un periodo critico sul fronte della sicurezza stradale, spesso segnato da condotte pericolose e dal consumo eccessivo di alcol. Per questo l’Arma ha predisposto un dispositivo straordinario, mirato a contrastare i comportamenti irresponsabili e a garantire maggiore serenità a residenti e turisti.