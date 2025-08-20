Museo del mare di Reggio Calabria, sono iniziati i lavori per la protezione costiera dell’opera

È un cantiere che non si ferma mai e anche in piena estate sono stati fatti dei passi avanti importanti verso la chiusura del cosiddetto “lotto 0”. Nell'area destinata a ospitare il Museo del mare, le ruspe dell'impresa Cobar spa hanno provveduto nelle ultime settimane a completare le demolizioni di ruderi e piccoli immobili presenti lungo il muraglione del porto e la distruzione dello stesso muraglione, alzando una sorta di sipario naturale con vista sullo Stretto. Un lavoro importante che ha preceduto quello per la protezione costiera appena iniziato.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale