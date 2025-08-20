Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Museo del mare di Reggio Calabria, sono iniziati i lavori per la protezione costiera dell'opera

Abbattuti tutti i manufatti. La barriera sarà costituita da massi in acqua e da un muro di contenimento. Subito dopo, la Cobas aprirà il cantiere del “lotto 1” e passerà alla fase di costruzione della struttura

È un cantiere che non si ferma mai e anche in piena estate sono stati fatti dei passi avanti importanti verso la chiusura del cosiddetto “lotto 0”. Nell'area destinata a ospitare il Museo del mare, le ruspe dell'impresa Cobar spa hanno provveduto nelle ultime settimane a completare le demolizioni di ruderi e piccoli immobili presenti lungo il muraglione del porto e la distruzione dello stesso muraglione, alzando una sorta di sipario naturale con vista sullo Stretto. Un lavoro importante che ha preceduto quello per la protezione costiera appena iniziato.
