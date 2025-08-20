Turisti belgi smarriti nei boschi tra Nardodipace e Bivongi recuperati dai Vigili del fuoco

Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi tra i comuni di Nardodipace (VV) e Bivongi (RC).

Erano le 18:10 circa del 19 agosto quando i due turisti, dopo aver lasciato la macchina nel comune di Nardodipace e camminato per diverse ore nei boschi delle Serre calabre, perdevano l’orientamento e chiedevano soccorso tramite il NUE 112.

Ricevuta la chiamata di soccorso la sala operativa del Comando di Vibo Valentia inviava nella zona la squadra del Distaccamento di Serra S. Bruno, alla quale si aggiungeva la squadra del Distaccamento di Monasterace (RC).

Nella tarda serata di ieri alle 22:30 circa i due dispersi venivano individuati visivamente, attraverso le luci delle torce ma, trovandosi dal lato opposto rispetto ai soccorritori ed essendo il terreno scosceso e fittamente boscato e cespugliato, non potevano essere raggiunti.

Con le prime luci dell’alba le squadre operative raggiungevano di due turisti e richiedevano l’intervento del nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco del Reparto volo di Lamezia Terme per il recupero.

Alle ore 08.40 circa dall’aeroporto di Lamezia Terme decollava Drago VF62 che raggiungeva il luogo dell’intervento ed effettuava il recupero, attraverso verricellamento, delle persone disperse che si trovano in buone condizioni di salute.