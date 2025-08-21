Melito di Porto Salvo: "Dinner show", fuochi d'artificio abusivi e due lavoratori in nero in un lido

Nel corso della stagione estiva numerosi sono i controlli svolti dalla Compagnia Carabinieri di Melito Porto Salvo Musica sugli stabilimenti balneari, attività di ristorazione e intrattenimento, finalizzati a garantire a residenti e turisti delle vacanze serene, sicure e nel pieno rispetto della legalità. Nei giorni scorsi i militari dell’Arma, coadiuvati da personale del Commissariato di Condofuri, si sono imbattuti in uno stabilimento balneare all’interno del quale era stata organizzato un vero proprio “dinner show” con tanto di pagamento di un corrispettivo all’ingresso e discoteca senza alcuna preventiva autorizzazione.

Lo stesso era stato inoltre pubblicizzato sulle diverse piattaforme “social” ed aveva fatto intervenire centinaia di persone. Nel corso del controllo, i militari hanno scoperto gravi irregolarità: nessuna licenza di pubblico spettacolo e carenze nelle misure di sicurezza sul lavoro. Il titolare dello stabilimento balneare è stato deferito in stato di libertà per aver mutato arbitrariamente la destinazione d’uso della predetta struttura organizzando uno spettacolo danzante in assenza di autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza e sanzionato per oltre 7.000 euro per omessa comunicazione al centro per l’impiego di instaurazione del rapporto di lavoro con contestuale proposta di sospensione dell'attività imprenditoriale.