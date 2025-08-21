Nessuna truffa nella gestione degli istituti scolastici di Locri

Le risultanze dibattimentali hanno confermato e consolidato l’assenza degli elementi costitutivi dei reati contestati agli imputati del procedimento penale denominato “Euroscuola”. È quanto, in sintesi, si legge nelle 156 pagine delle motivazioni con le quali il Tribunale di Locri ha assolto con formula pien i 19 imputatia dai reati contestati.

I giudici hanno disposto la restituzione alla Città Metropolitana di Reggio Calabria degli immobili sequestrati: quello in contrada Gnuramomma, sede dell’Istituto d’arte “D. Panetta”, e quello in via Marconi, che ospitava l’Istituto professionale statale industria e artigianato (IPSIA). Viene inoltre ordinata la restituzione agli aventi diritto di tutti i beni ancora sotto sequestro, tra cui immobili, beni mobili registrati, conti correnti, titoli e quote societarie.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale