Reggio Calabria, Franchini: «Volo per Linate? Parleremo con Ita ma alla fine decidono le compagnie»

Dice di non essere la persona giusta con cui parlare, poi però qualche considerazione la fa: «Una compagnia in autonomia decide se eliminare una tratta e se lo fa non è per autolesionismo, ma perché evidentemente quella tratta non è performante. Se ci avesse guadagnato, perché eliminarla?». Il numero uno di Sacal, la società pubblica che gestisce gli aeroporti calabresi, Marco Franchini, interviene il giorno dopo dell'annuncio di Ita di ridurre ulteriormente i collegamenti tra il Tito Minniti e l'aeroporto Linate di Milano a un solo volo (quello delle 8.55) per la stagione invernale. Una decisione che di fatto rende impossibile andare e tornare nella stessa giornata, una modalità che invece era molto apprezzata, dalle comunità di Reggio e Messina.

