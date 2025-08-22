Bimba caduta dal balcone a Reggio in condizioni disperate: indagine in corso

È in gravissime condizioni la bambina di sette anni precipitata nella tarda serata di ieri dal quarto piano di un palazzo ubicato nel quartiere Gebbione, periferia Sud di Reggio Calabria. Secondo quanto appreso, la bambina si trovava in casa con i genitori e sarebbe precipitata dopo essersi sporta dalla ringhiera della veranda. La bimba, che è ricoverata nel reparto di rianimazione del Grande Ospedale Metropolitano è stata sottoposta a drenaggio toracico per le gravi lesioni riportate nella caduta.

Indagini sono in corso per stabilire la dinamica dell’accaduto.