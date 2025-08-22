Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Campo di calcio a San Luca: la commissione accelera

Campo di calcio a San Luca: la commissione accelera

Accolto l’appello del vescovo di Locri-Gerace, condividendone pienamente gli auspici e le riflessioni sul valore sociale e comunitario delle strutture sportive

La commissione straordinaria del Comune di San Luca ha risposto con gratitudine alla lettera ricevuta dal vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, condividendone pienamente gli auspici e le riflessioni sul valore sociale e comunitario delle strutture sportive.
Mons. Francesco Oliva, aveva sollecitato un intervento per la riqualificazione e l’agibilità del campo di calcio comunale, struttura che negli anni ha rappresentato un simbolo di riscatto per la comunità e in particolare per i giovani del territorio.
Nella risposta a questa richiesta del presule i commissari hanno confermato che sono in fase avanzata le procedure per rendere agibile il campo di calcio comunale, come già annunciato pubblicamente durante l’incontro con la cittadinanza tenutosi il 13 agosto scorso nell’aula consiliare, alla presenza del priore del Santuario di Polsi, don Tonino Saraco, e del parroco della chiesa di Santa Maria della Pietà, don Gianluca Longo.
