Gioiosa Jonica, il giallo del cadavere scaricato in strada: era già in putrefazione

Ancora per qualche giorno, il giallo di Gioiosa Jonica continuerà a rimanere tale. Sarà infatti effettuata solo nei primi giorni della prossima settimana, su incarico della Procura di Locri, dal medico legale Pietro Tarzia, l’autopsia sul cadavere del cittadino extracomunitario ancora senza nome, trovato avvolto in un lenzuolo completamente intriso di sangue, da alcuni operatori ecologici qualche ora dopo l’alba di mercoledì scorso in un vicolo, del centro storico, a poche decine di metri dalla chiesa di San Rocco.

Solo l’esame autoptico, infatti, potrà rivelare la causa del decesso dell’uomo. L’unico, aspetto certo della macabra scoperta, al momento, è che al di là della possibile causa della morte, il corpo, avvolto in un lenzuolo dell’extracomunitario in quella stradina del centro storico da solo non ci è arrivato.

