Rassegna stampa 22-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
-Centrosinistra calabrese, domani il summit: sul tavolo il reddito di dignità
-Grandi manovre al via per le candidature al Consiglio regionale calabrese
Le inchieste
-Gioiosa Jonica, il giallo del cadavere scaricato in strada: era già in putrefazione
-Estorsioni, truffe e gaming a Crotone, la città era in mano ai Megna
-Rosarno, la Dda getta la spugna: definitiva l’assoluzione di Idà
In evidenza
-Scuola nel caos, finisce in Tribunale il concorso a dirigente scolastico
-La Polemica a Reggio: “Il volo per Linate era pieno al 74% Sacal e Ita dicano la verità sul taglio”
-Altri sette depuratori del Tirreno nel mirino della Procura di Paola
Cronaca
-A San Giovanni in Fiore Stefania Fratto nel mirino: ancora una intimidazione
-Cosenza, la svolta dell’emergenza-urgenza: il 118 adesso vola anche di notte
-Stalettì, la depurazione è un guaio: divieto di balneazione a Caminia
-Fondi per la cultura a Catanzaro, il Tar rigetta il ricorso della Fondazione Rotella
-Reggio, la nuova stagione dello sport passa dal restyling degli impianti
-Castrovillari, la morsa della crisi flagella le attività commerciali
Politica
-Tutti i nodi di Catanzaro Servizi
Fiorita: “Ora luce su ogni aspetto”
-Regionali, la “carica” degli assessori vibonesi che mette in crisi palazzo Luigi Razza
Degrado e bonifiche
-Campo di calcio a San Luca: la commissione accelera
-Il Castello lametino ripulito dai volontari ma senza i necessari permessi
-A Corigliano Rossano è cominciata la bonifica dei boschi
