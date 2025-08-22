Reggio, la nuova stagione dello sport passa dal restyling degli impianti

Una città a misura di sportivo? Reggio investe sull’impiantistica per restituire alla comunità strutture riqualificate all’insegna del binomio sport e benessere. Come rivendica il consigliere delegato Gianni Latella che passa in rassegna i tanti cantieri su cui l’amministrazione ha investito ben 25 milioni di euro. Da dove cominciare? Dall’unica pista di atletica (e non solo) di tutto il territorio metropolitano. Il tempio della disciplina che incarna più di tutte il messaggio dello sport sano ha bisogno di cure. Dagli anni settanta, quando si decise che al Granillo c’era spazio solo per il calcio, le discipline di questo settore sono state spostate a Modena. E da allora pochi sono stati gli interventi anche di sola manutenzione ordinaria. Il risultato? La struttura era a pezzi. Ma ancora per poco.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale