Tragedia a San Pietro di Caridà: 79enne muore dopo una caduta in casa

Tragedia a San Pietro di Caridà, piccolo comune della provincia di Reggio Calabria, al confine con quella di Vibo Valentia. Un uomo di 79 anni, Raffaele Cirillo, ha perso la vita in seguito a una caduta in casa dall’alto, avvenuta in località Don Gabriele. Al momento del ritrovamento, l’anziano era riverso a terra con una grave ferita alla testa. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Sono in corso indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.