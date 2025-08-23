A Villa San Giovanni l’accesso alle spiagge diventa un “caso” politico

Le difficoltà d’accesso alle spiagge restano ancora tema al centro del dibattito in riva allo Stretto. Dopo i consiglieri comunali di Forza Italia che, proprio nei giorni scorsi, hanno affrontato la questione tramite la testimonianza di una signora diversamente abile, adesso è Fratelli d’Italia a ritornare sull’episodio di Ferragosto che è stato, in primis, documentato tramite social dalla stessa protagonista e dai suoi accompagnatori.

Il circolo, infatti, critica l’approccio dell’amministrazione che – come spiega il presidente Antonio Messina – aveva fornito alla diretta interessata «ampie garanzie sulla risoluzione della problematica, presentata direttamente al sindaco ed agli organi di governo dell’ente». Rassicurazioni – evidenzia l’ex sindaco – che si sono rilevate «inutili e vane», alla luce degli ostacoli incontrati per poter godere di un giorno di mare.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale