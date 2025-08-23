Campo Calabro, in fiamme nei giorni scorsi la storica pizzeria "Da Gennaro". Il locale ha tempestivamente riaperto

Una delle più storiche attività del territorio di Campo Calabro, in provincia di Reggio Calabria, è stata interessata dalle fiamme. A comunicare quanto accaduto un paio di giorni addietro alla pizzeria “Da Gennaro”, il comune di Campo Calabro dove appunto insiste il locale, che è riuscito a riaprire tempestivamente i battenti dopo i primi comprensibili momenti di smarrimento. Con un post social del municipio, infatti, si è appreso dell’episodio. Dal profilo istituzionale, dunque, poche ma significative parole su un fatto che ha colpito un luogo da decenni spazio di condivisione e socialità nel comprensorio; comunità che ha voluto esprimere vicinanza all’impresa.

“Riapre la Pizzeria ‘Da Gennaro’ - ha scritto il comune venerdì sera - oggetto la notte del 18 agosto di quello che si è appalesato come un attentato incendiario. Ravvicinati nel tempo, questi episodi sono il segnale di una preoccupante pressione della criminalità sulle attività economiche del nostro territorio”. “Ai proprietari dell'azienda - così si conclude il messaggio condiviso dall’ufficio del sindaco Sandro Repaci - ribadiamo l'incondizionata solidarietà della comunità campese e l'assicurazione che l'Amministrazione comunale rimane sempre al fianco degli imprenditori colpiti da questi gesti”.