Reggio, 31enne arrestato per violazione del divieto di avvicinamento all’ex compagna

La polizia di Stato di Reggio Calabria ha arrestato un uomo di 31 anni, colto in flagranza per aver violato il divieto di avvicinamento imposto nei confronti della sua ex compagna.

L’intervento è scattato dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112: la donna aveva segnalato la presenza dell’ex all’esterno della propria abitazione, dove l’uomo stava bussando con insistenza e atteggiamenti violenti, pretendendo di poter prendere con sé il figlio.

All’arrivo delle Volanti, l’uomo si era già allontanato, ma è stato rintracciato poco dopo nei pressi della stessa abitazione. Per lui è scattato l’arresto per la violazione delle prescrizioni legate alla misura cautelare. Grazie al tempestivo intervento della polizia, è stato possibile interrompere un comportamento potenzialmente pericoloso e garantire la sicurezza della vittima.

Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 31enne è stato condotto nella sua abitazione in un comune limitrofo e posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.