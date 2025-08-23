Scuola media al mattino, poi attività. A Locri riparte così l’oratorio salesiano

L’oratorio del Nuovo Centro pastorale diocesano di Locri non chiude, ma si trasforma in uno spazio ancora più ricco di opportunità educative e formative rivolte alle nuove generazioni.

A confermarlo è don Pietro Romeo, vicario generale della Diocesi di Locri- Gerace e direttore della scuola paritaria secondaria di primo grado “Don Giovanni Bosco”, che sarà presto attiva all’interno della struttura di proprietà della Diocesi, storicamente affidata ai Salesiani per oltre cinquant’anni.

Negli ultimi giorni, il futuro dell’oratorio – e in particolare la notizia della sua imminente chiusura – ha suscitato in città un acceso dibattito, alimentato da interventi sui social media e da proteste che hanno trovato spazio anche sui canali di informazione.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale