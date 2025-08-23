Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Soppressione del volo Reggio-Linate Ita: “Economicamente svantaggioso”

Soppressione del volo Reggio-Linate Ita: “Economicamente svantaggioso”

La decisione della compagnia motivata anche da ragioni operative: «Dovremo fare fronte a una parziale riduzione della flotta operativa di breve-medio raggio a causa di interventi manutentivi ai motori»

Ci sarebbero ragioni economiche e tecniche dietro la decisione di Ita di ridurre i collegamenti tra Reggio e Linate. Lo spiega il management dell'ex compagnia di bandiera cercando di mettere un punto fermo nelle polemiche che da giorni infiammano il dibattito pubblico in città. Il sindaco Giuseppe Falcomatà aveva chiesto una spiegazione per il taglio del collegamento con l'aeroporto lombardo. Una richiesta rivolta a Sacal e alla compagnia.
