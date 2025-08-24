Il racconto di Massari sull’evasione da Palmi: «Volevo essere preso»

È stato convalidato l'arresto di Marino Massari, il detenuto pugliese che il 22 agosto era riuscito a evadere dal carcere di Palmi. Ieri mattina il pregiudicato è comparso davanti al Tribunale di Palmi per l'udienza di convalida, durante la quale il suo difensore ha chiesto un termine a difesa per capire se ci siano i margini per un patteggiamento con il pubblico ministero.

Nel corso dell'udienza, il giudice palmese ha avuto modo di sentire come testimoni uno degli agenti della polizia penitenziaria che hanno individuato e fermato la fuga di Massari nei pressi dell’autostrada di Palmi e lo stesso imputato che ha cercato di giustificare il suo tentativo di fuga con la depressione e il tentativo di farsi del male.

