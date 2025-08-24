Niente barelle, pazienti per terra al Pronto soccorso di Locri

Sta facendo il giro dei social e non solo la fotografia pubblicata da Maurizio Zavaglia, attivista originario di Gioiosa Ionica e da anni impegnato nel terzo settore, che ritrae un giovane steso sul pavimento del Pronto soccorso dell’ospedale di Locri.

L’immagine, scattata due giorni fa, documenta una situazione drammatica: «Non c’erano barelle disponibili per le prime cure», scrive Zavaglia, che ha voluto condividere pubblicamente le criticità vissute in prima persona.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale