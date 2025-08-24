Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Niente barelle, pazienti per terra al Pronto soccorso di Locri

Niente barelle, pazienti per terra al Pronto soccorso di Locri

L’attivista Maurizio Zavaglia ha documentato le cure prestate a un giovane ferito in un incidente

Sta facendo il giro dei social e non solo la fotografia pubblicata da Maurizio Zavaglia, attivista originario di Gioiosa Ionica e da anni impegnato nel terzo settore, che ritrae un giovane steso sul pavimento del Pronto soccorso dell’ospedale di Locri.
L’immagine, scattata due giorni fa, documenta una situazione drammatica: «Non c’erano barelle disponibili per le prime cure», scrive Zavaglia, che ha voluto condividere pubblicamente le criticità vissute in prima persona.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province