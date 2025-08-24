Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rifiuti a Reggio Calabria, dipendenti inviati a Crotone. Nubi sull’impianto di Sambatello

Campanello d’allarme per i lavori all’impianto da 40 milioni di euro finanziato dalla Regione che doveva essere ultimato nel 2021. La Cgil Fp incalza la società e chiede la revoca dell’ordine di servizio

Quattro lavoratori spostati a Crotone, mentre il cantiere avviato nel 2018 procede a ritmi imbarazzanti. Nuove nubi si addensano sul futuro dell'impianto di trattamento rifiuti di Sambatello. L'opera da 40 milioni di euro di fondi Por che avrebbe dovuto rappresentare la svolta nella filiera dei rifiuti è quasi ferma. Il progetto iniziale era quello di un rewamping, un potenziamento della struttura per farne una realtà d'avanguardia, ma diverse varianti hanno “svuotato” le potenzialità dell’impianto mentre i ritardi continuano ad accumularsi.
