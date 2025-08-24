Roccella, soccorsi in mare 65 migranti: è il quattordicesimo sbarco in quattro mesi

Continuano gli sbarchi di migranti nel porto di Roccella Ionica. Solo negli ultimi quattro mesi se ne sono verificati 14, tre dei quali negli ultimi cinque giorni.

Questa volta i migranti arrivati sono stati 65, di nazionalità iraniana, irachena e palestinese. Sono stati individuati, nel corso di una difficile operazione di soccorso in mare, dai militari della Guardia costiera di Roccella Ionica. Tra i migranti anche nove donne, quattro bambini e nove minori non accompagnati.

I migranti, partiti cinque giorni fa dalla Turchia, si trovavano a bordo di una barca a vela di circa 12 metri. Dopo il trasbordo, per motivi di sicurezza, sulla motovedetta della Guardia costiera, i 65 migranti sono stati condotti nel porto e dopo lo sbarco, al termine di un primo controllo da parte delle forze dell’ordine e del personale medico dell’Azienda sanitaria provinciale, sono stati affidati ai volontari della Croce Rossa e ospitati nel centro di prima accoglienza e soccorso allestito nell’area portuale.