Scilla, spari contro un anziano: i carabinieri arrestano un uomo

Scilla, spari contro un anziano: i carabinieri arrestano un uomo

Il settantenne, che si trovava sul bancone della sua abitazione insieme alla moglie, si è salvato gettandosi a terra quando si è reso contro che qualcuno stava esplodendo un colpo di pistola

Un uomo è stato arrestato, nel pomeriggio di ieri a Scilla, perché accusato di avere sparato a un anziano, mentre si trovava in balcone insieme alla moglie.
Secondo quanto appreso, lo sparatore, senza un apparente motivo, avrebbe sparato almeno un colpo di pistola contro il settantenne. Fortunatamente, l’anziano accortosi di quanto stava avvenendo si sarebbe gettato a terra per evitare di essere colpito e non ha riportato ferite, ma solo piccole escoriazioni. Sul balcone, insieme all’uomo, c’era anche la moglie che stava raccogliendo i panni stesi. La donna è rimasta molto scossa dallo sparo, ma non ha riportato ferite.
