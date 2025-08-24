Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Seconda chance alla coop agricola di Careri colpita dall’interdittiva antimafia

Seconda chance alla coop agricola di Careri colpita dall’interdittiva antimafia

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ha disposto l’ammissione dell’azienda al controllo giudiziario, consentendole di tornare a operare con enti pubblici

Un’importante svolta per una società cooperativa agricola con sede a Careri, nella Locride, precedentemente colpita da interdittiva antimafia. Il Tribunale di Reggio Calabria – sezione misure di prevenzione – ha disposto l’ammissione dell’azienda al controllo giudiziario, consentendole di tornare a operare con enti pubblici. La decisione, accolta su istanza dell’avvocato Antonio Femia, rappresenta un passaggio cruciale per la tutela dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori coinvolti.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province