Seconda chance alla coop agricola di Careri colpita dall’interdittiva antimafia

Un’importante svolta per una società cooperativa agricola con sede a Careri, nella Locride, precedentemente colpita da interdittiva antimafia. Il Tribunale di Reggio Calabria – sezione misure di prevenzione – ha disposto l’ammissione dell’azienda al controllo giudiziario, consentendole di tornare a operare con enti pubblici. La decisione, accolta su istanza dell’avvocato Antonio Femia, rappresenta un passaggio cruciale per la tutela dell’attività imprenditoriale e dei lavoratori coinvolti.

