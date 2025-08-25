Città Metropolitana senza deleghe, Falcomatà contro Occhiuto: «Una vigliaccata contro Reggio»

A volte ritornano. Anzi, non se sono mai andate. E in questa imminente campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale saranno uno degli argomenti più gettonati nel territorio reggino: le agognate deleghe che la Città Metropolitana attende da 11 anni dalla Regione Calabria. Un’omissione ingiustificabile, quella della Cittadella di Germaneto, che sta causando un danno ingente all’intero territorio reggino e che il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà non si stanca di denunciare apertis verbis in ogni occasione.

L’ultima, in ordine cronologico, è stata proprio venerdì sera a Cittanova partecipando alla Festa metropolitana dell’Unità. Parlando del mancato trasferimento delle deleghe e delle funzioni alla Città Metropolitana da parte della Regione Calabria, Falcomatà ha tuonato: "È stato l’ennesimo atto di vigliaccheria nei confronti del nostro territorio. Perché – ha spiegato – noi abbiamo una macchina potentissima che, però, cammina al 30% delle sue potenzialità. Abbiamo una Ferrari che cammina come una 500... uno spreco incredibile che pagano a cario prezzo i reggini in termini di minori servizi e di mancato sviluppo del territorio. Dalla Regione Calabria non solo non sono state assegnate le deleghe che la legge ci assegna su settori importanti come mobilità, trasporti, cultura, turismo, ambiente o lavoro, ma addirittura le poche che avevamo ottenuto su mandato dell’allora governo regionale di centrosinistra, questa giunta regionale se l’è riprese".

