Differenziata a Gioia Tauro: l’impegno dà i suoi frutti

Quasi due mesi dall’inizio del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti a Gioia Tauro ed è già tempo di un primo, anche se parziale bilancio. Dal primo luglio Il sistema di raccolta differenziata è entrato a regime in alcune vie e precisamente nella zona definita gialla che comprende le due statali 111 e 18 e tutte le vie limitrofe. Dal 16 agosto il sistema di differenziata porta a porta si è esteso anche ai rioni Monacelli e Gagliano. Oltre 500 famiglie hanno già ritirato i mastelli nel centro di raccolta realizzato in un bene confiscato alla criminalità. La media è di circa 28 tonnellate giornaliere raccolte in tutto il territorio comunale e importanti sono stati conferimenti che riguardano non soltanto plastica, vetro e cartone, ma soprattutto gli ingombranti, rifiuto particolare del quale era disseminata tutta la città.

