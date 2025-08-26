Rassegna stampa 26-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
- Regione Calabria, aumentano le poltrone: più assessori e tornano i “supplenti”
- Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso: «Dal centrodestra una scorrettezza politica grave»
- Campo largo, in Calabria la sfida dei sindaci Dem. Azione e renziani con i Riformisti
- Regionali in Calabria, Falcomatà riflette ma è pronto a scendere in campo
- Asili nido, nuovi posti in Calabria: finanziamenti pronti per 7 Comuni
- Bimbo investito nel rione Janò di Catanzaro, si indaga per omicidio colposo
- Catanzaro, la Regione taglia i chilometri e l’Amc deve aumentare le tariffe
- Nuovi fondi per i lavori al castello di Lamezia Terme, la riapertura prevista per il 2027
- Crotone, il vento “nemico” della bonifica: i tempi destinati ad allungarsi
- L’Asp di Vibo Valentia esternalizza il servizio di anestesia e rianimazione
- Cosenza, De Marco: nessuna candidatura. Resto concentrata sul Municipio
- Scuola, settimana di assunzioni a Cosenza: in lista d’attesa i docenti e gli Ata
- Rende, l’Osservatorio sulla salute stuzzica la fantasia del Municipio
- Corigliano Rossano, espressi dubbi sul rilancio del presidio “Compagna”
- Castrovillari, mancano alternative allo stadio cittadino “Mimmo Rende”
- Troppe insidie sulla Strada statale 18 nel Cosentino, arteria trafficatissima durante l’estate
- Reggio Calabria, guasto all’impianto del Menta: scatta l’ordinanza di non potabilità
- Inchiesta “Arangea bis-Oikos”, pioggia di rigetti dal Riesame di Reggio Calabria
- Differenziata a Gioia Tauro: l’impegno dà i suoi frutti
- Condofuri, Paino: «Un patto scellerato per mandare a casa l’Amministrazione»
Caricamento commenti
Commenta la notizia