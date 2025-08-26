Rassegna stampa 26-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Regione Calabria, aumentano le poltrone: più assessori e tornano i “supplenti”

- Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso: «Dal centrodestra una scorrettezza politica grave»

- Campo largo, in Calabria la sfida dei sindaci Dem. Azione e renziani con i Riformisti

- Regionali in Calabria, Falcomatà riflette ma è pronto a scendere in campo

- Asili nido, nuovi posti in Calabria: finanziamenti pronti per 7 Comuni

- Bimbo investito nel rione Janò di Catanzaro, si indaga per omicidio colposo

- Catanzaro, la Regione taglia i chilometri e l’Amc deve aumentare le tariffe

- Nuovi fondi per i lavori al castello di Lamezia Terme, la riapertura prevista per il 2027

- Crotone, il vento “nemico” della bonifica: i tempi destinati ad allungarsi

- L’Asp di Vibo Valentia esternalizza il servizio di anestesia e rianimazione