Reggio Calabria, guasto all’impianto del Menta: scatta l’ordinanza di non potabilità

L'emergenza è rientrata nell'arco di qualche ora, il guasto all'impianto di potabilizzazione del Menta registrato alle prime luci della giornata di ieri è stato ripristinato. I tecnici hanno provveduto alla riparazione ai filtri di depurazione dell’impianto. Nel pomeriggio i disservizi per le zone servite dai serbatoi di Santa Caterina, Vito, Eremo Lazzaretto, condera, Trabochetto, Modena, San Sperato, Croce Valanidi, Saracinello, Mortara, Ribergo, Pellaro, Bocale, Nocille e Campoli sono rientrati. Ma l’imprevisto ha generato conseguenze che hanno portato all’ordinanza da parte del Comune di non potabilità dell’acqua per un’ampia area del territorio cittadino.

