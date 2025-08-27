Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Asp di Reggio Calabria, il bando del mese di agosto per “salvare” le guardie mediche

Asp di Reggio Calabria, il bando del mese di agosto per “salvare” le guardie mediche

La manifestazione di interesse rivolta ai camici bianchi ed ai pediatri per stilare una graduatoria da utilizzare per gli incarichi temporanei e superare l’emergenza

La sede dell'Asp di Reggio Calabria

L'appello per garantire il servizio ha trovato risposte e in alcune realtà con le guardie mediche “orfane di personale” un presidio sanitario è stato assicurato.
L'operazione dell'Asp, il progetto sperimentale di continuità assistenziale, messa in campo per superare l'emergenza della carenza di medici ha fornito qualche risultato utile. Per sopperire alla carenza di camici bianchi che ha portato alla chiusura a singhiozzo di diverse guardie mediche, l'Azienda sanitaria (che conta 75 postazioni su tutta l'area metropolitana) ha pubblicato nella settimana a ridosso di ferragosto una manifestazione d'interesse rivolta ai medici di medicina generale ed ai pediatri.
