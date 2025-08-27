Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Cinquefrondi, fiamme ai terreni di famiglia del sindaco Michele Conia.

Cinquefrondi, fiamme ai terreni di famiglia del sindaco Michele Conia.

L’incendio ha visto accorrere vigili del fuoco e carabinieri: dai primi rilievi confermata la natura dolosa del triplice innesco

di

Ignoti hanno appiccato nel pomeriggio fiamme nei terreni della famiglia del sindaco di Cinquefronti, Michele Conia. A renderlo noto nelle proprie pagine social, lo stesso primo cittadino del comune del Reggino. Un atto di natura dolosa, come confermano i vigili del fuoco. «Non mi avete fatto niente! Sono alla luce del sole davanti la sezione di Rinascita per Cinquefrondi se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia qui - scrive Conia - sono i vigliacchi agiscono di nascosto. A testa alta!»

Occhiuto: solidarietà al sindaco di Cinquefrondi, al fianco di tutti gli amministratori

“Sincera solidarietà al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e alla sua famiglia, vittime di un vile atto intimidatorio. Colpire i beni personali di un amministratore significa tentare di minare la serenità di chi, con impegno e sacrificio, dedica una parte della propria vita alla comunità. La Calabria non può e non deve arrendersi a simili gesti criminali, che offendono non solo la persona colpita ma l’intera nostra regione. Al fianco del sindaco Conia e di tutti gli amministratori che, con coraggio, rappresentano l’avamposto dello Stato nei territori”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province