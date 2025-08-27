Rassegna stampa 27-08-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
CALABRIA
Il Reddito di dignità in Calabria con quali fondi? Tridico: le risorse Ue saranno decisive
Regionali, in Calabria il centrosinistra serra i ranghi: pronte 6 liste ma si punta a 7
Elezioni in Calabria, Scopelliti tira le fila guardando anche alle Comunali
Elezioni in Calabria, l’appello della Uil ai candidati: «Serve un vero piano industriale»
Catanzaro, il nuovo bando rifiuti è pronto: via all’iter per un servizio da 90mln
Gli avvocati dopo la visita nel carcere di Catanzaro: «Compressi i diritti fondamentali»
Lamezia Terme, l’assessora apre ai giovani emigrati: «Volete tornare? Fatecelo sapere»
Crotone, folla sul “carro” delle Regionali: i big locali sognano il grande salto
Presentato l’Atto aziendale dell’Asp di Vibo Valentia: i “numeri” ci sono, mancano i medici
Incidente a Nardodipace, si risveglia l’11enne finito con la bici contro un’auto
Verso le elezioni, a Cosenza partiti impegnati con le liste tra fughe in avanti e passi indietro
Cosenza, il Piano di decoro e igiene urbana partito a luglio si è rivelato un flop
Asp di Reggio Calabria, il bando del mese di agosto per “salvare” le guardie mediche
Reggio Calabria, Musarella: «La sicurezza in carcere con sistemi antidroni e dissuasori satellitari»
Progetto Ponte sullo Stretto, FI di Villa San Giovanni dice basta ai «messaggi fuorvianti»
Roghi di rifiuti a Gioia Tauro, partono le denunce dei cittadini
«La presunzione d’innocenza sia valida anche a San Luca»
