Reggio Calabria, Musarella: «La sicurezza in carcere con sistemi antidroni e dissuasori satellitari»

Proposte e idee del delegato provinciale dell'Unione dei sindacati di Polizia penitenziaria: «Nessuna volontà a voler risolvere queste gravi problematiche nonostante soluzioni facili e costi accessibili»

20061114 - ROMA - CRO - INDULTO: DAP, DA CARCERI USCITI IN QUASI 29.000LETTERA SOTTOSEGRETARIO MELCHIORRE A COMMISSIONE SENATOUn' immagine di archivio del carcere di Rebibbia a Roma. Dal carcere per l'indulto sarebbero usciti in 24.543. Ai quali vanno aggiunti quelli che hanno ottenuto la liberta' per aver ottenuto misure alternative alla detenzione che sono 4.964. Per un totale quindi di 29.507. E' quanto si legge in una lettera che il sottosegretario al ministero di Grazia e Giustizia Daniela Melchiorre ha inviato oggi alla commissione Giustizia del Senato. ALESSANDRO DI MEO - ANSA ARCHIVIO DEF

Carceri sovraffollate e insicure, aggressioni, organici di Polizia penitenziaria e dell'area sanitaria insufficienti. E' sempre più emergenza carceri anche nel distretto di Reggio, negli istituti penitenziari “San Pietro”, Arghillà, Palmi e Locri. Risalgono a pochi giorni fa gli ultimi due gravissimi episodi. Il 22 agosto un detenuto pugliese è riuscito ad evadere dalla casa circondariale di Palmi (una fuga durata poco); il 7 agosto, utilizzando un drone, erano riusciti a fare entrare all'interno dell'istituto penitenziario “Arghillà” telefonini e droga. Fatti inquietanti. Anche di questa emergenza abbiamo parlato con Massimo Musarella, delegato provinciale dell'Unione dei sindacati di Polizia penitenziaria.
