Villa San Giovanni, tentano furto all’ex Hotel “Plaza”: tre arresti. La struttura diventerà la nuova caserma dei carabinieri

Un blitz dei carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Villa San Giovanni ha sventato un furto all’interno dell’ex Hotel Plaza, edificio destinato a diventare la futura caserma dell’Arma. Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato mentre cercavano di asportare cavi elettrici e materiale in rame dalla struttura ormai in disuso.

L’intervento è scattato nel corso di un servizio di controllo del territorio. I militari, insospettiti da alcuni movimenti all’interno dell’immobile, si sono avvicinati con cautela sorprendendo i tre individui intenti a tranciare i cavi e a raccogliere altri componenti metallici, già pronti per essere portati via. Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati anche diversi arnesi da scasso, prova della premeditazione del colpo.

L’ex Hotel Plaza, abbandonato da anni, è al centro di un progetto di riqualificazione finanziato con fondi pubblici: l’edificio diventerà infatti la nuova sede della Compagnia e della Stazione dei carabinieri di Villa San Giovanni, trasformandosi da simbolo di degrado urbano a presidio di legalità nel cuore della città.