Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio Calabria, spegne le prime 10 candeline il nuovo Ospedale che non c’è

Reggio Calabria, spegne le prime 10 candeline il nuovo Ospedale che non c’è

L’intervento dell’Inail per ampliare il “Morelli” sembra essere finito sul binario morto. Tanta burocrazia e procedure lentissime rallentano la svolta sanitaria in città

Sono passati quasi 10 anni da quando l’Inail ha deciso di finanziare con 180 milioni di euro, poi innalzati a 283, la realizzazione del nuovo ospedale cittadino puntando sull’ampliamento del “Morelli” nella zona Sud della città. Tutto, però, sembra essere finito nel limbo di procedure complesse ma allo stesso che ritardano l’avvio ma soprattutto la consegna dei cantieri in una città che ha bisogno di un nuovo polo sanitario moderno e al passo coi tempi. Dal 2018 in poi sono stati realizzati molti atti ma tutto sembra essersi fermato tanto è vero che non risultano aggiornamenti in tal senso sulle procedure.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province