Tenta di pagare con una banconota falsa, aggredisce il corriere e fugge coi pacchi. Momenti di tensione a Reggio

Momenti di violenza nel pomeriggio di ieri in via Cusmano, dove un giovane è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria dopo un’aggressione a un fattorino e un tentativo di rapina.

Il ragazzo, nel corso di una consegna, ha cercato di pagare con una banconota da 50 euro risultata presumibilmente falsa. Al rifiuto del corriere di accettarla, ha reagito con estrema violenza: ha colpito la vittima con pugni alla nuca e ha sottratto dall’abitacolo dell’auto due sacche contenenti prodotti destinati alla distribuzione.

Non soddisfatto, ha infierito contro il veicolo con calci e lanci di pietre, danneggiandolo visibilmente, prima di fuggire per le vie limitrofe.

La vittima ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I militari hanno rintracciato l’aggressore e recuperato la refurtiva, restituita al legittimo proprietario.

L’arrestato, completate le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere "G. Panzera" – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio di convalida.