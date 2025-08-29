Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Reggio, viabilità e feste Mariane: un tavolo per scongiurare il caos sul Lungomare

Reggio, viabilità e feste Mariane: un tavolo per scongiurare il caos sul Lungomare

La richiesta della Fit Cisl di Atam al Comune dopo la decisione di installare il luna park nell’area del Tempietto. La proposta di Caridi: «Si riapra la corsia preferenziale per garantire il transito di ambulanze e soccorsi»

La convocazione di un tavolo tecnico destinato alla viabilità. L'appello della Fit Cisl di Atam che già da mesi giace nei cassetti del Comune viene rinnovato e con l'aggiunta di un nuovo elemento. Le feste per la patrona e gli scenari preoccupanti che la dislocazione delle attrazioni alimentano.
La decisione di installare il luna park nell'area del parcheggio del Tempietto infatti potrebbe generare nuovi problemi ad una situazione che da anni è ormai critica. E non solo per la viabilità ma anche per la sicurezza. A dar voce ai lavoratori di Atam che ogni giorno si misurano con gli ingorghi è il rappresentante della Fit Cisl, Bruno Caridi che incalza il Comune a trovare una soluzione. Anzi la propone: basterebbe stringere l'area di cantiere per i giorni delle festività mariane. Il riposizionamento delle ringhiere sul marciapiede potrebbe rappresentare a costo zero una pratica utile e concreta. Si creerebbe così un “corridoio” che fungerebbe da corsie preferenziale per bus e mezzi di soccorso. Si perché da quando sono stati aperti i lavori per il restyling di corso Matteotti ambulanze e vigili del fuoco non hanno vita facile, soprattutto quando davanti si ritrovano i bus, di linea e non che ingombrano praticamente due corsie.
