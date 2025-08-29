Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Taurianova, dopo il furto sacrilego fedeli invitati a una messa riparatrice

Il vescovo Alberti ha tra l’altro auspicato che vengano adottate tutte le necessarie misure preventive e di custodia, così che «tali atti non abbiano più a ripetersi»

«La Diocesi di Oppido Mamertina - Palmi, attraverso la voce del vescovo, esprime ferma condanna per il grave atto sacrilego consumatosi nella comunità di Taurianova, dove ignoti hanno profanato il Santissimo Sacramento sottraendo le sacre pissidi nella parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo». È netta la presa di posizione della chiesa della Piana dopo il furto di due pissidi contenenti ostie consacrate in una chiesa del quartiere Jatrinoli, guidata dal parroco don Cesare De Leo. Il furto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio di martedì scorso per mano di ignoti e sarebbe stato scoperto dal sacerdote nelle ore successive. Immediata la denuncia alla locale Stazione dei carabinieri che sta indagando sul caso. Al momento sarebbero diverse le ipotesi in campo.
