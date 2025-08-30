Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Aeroporto di Reggio Calabria, chiuso un luglio da record ma incombono i “tagli” di Ita Airways

Aeroporto di Reggio Calabria, chiuso un luglio da record ma incombono i “tagli” di Ita Airways

Il Club di Territorio del Tci invita «autorità e associazioni di categoria a esercitare la massima pressione possibile su Ita per il ritorno a due voli giornalieri tra Reggio e Milano Linate»

L’Aeroporto dello Stretto continua a fare registrare numeri record ma il suo futuro appare incerto con qualche nube che si annuncia all’orizzonte.
Questa volta è il Club di Territorio di Reggio Calabria del Tci a suonare l’allarme e a esprimere tutto il proprio disappunto e la grande preoccupazione «per la riduzione dei voli della compagnia ITA da Reggio a Milano Linate in vigore dal 26/10/2025. Tale scelta, anche se giustificata dalla stessa compagnia con antieconomicità della tratta e dalla ridotta disponibilità di slot nell’aeroporto milanese, appare quanto meno punitiva per il nostro comprensorio poiché con la contemporanea abolizione del volo Linate-Fiumicino (AZ 2109) delle ore 19, che consentiva di utilizzare il volo (AZ1161) delle 21:35 da Fiumicino per Reggio, impedisce di fatto il rientro a Reggio e Messina entro la stessa giornata».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province