Aeroporto di Reggio Calabria, chiuso un luglio da record ma incombono i “tagli” di Ita Airways

L’Aeroporto dello Stretto continua a fare registrare numeri record ma il suo futuro appare incerto con qualche nube che si annuncia all’orizzonte.

Questa volta è il Club di Territorio di Reggio Calabria del Tci a suonare l’allarme e a esprimere tutto il proprio disappunto e la grande preoccupazione «per la riduzione dei voli della compagnia ITA da Reggio a Milano Linate in vigore dal 26/10/2025. Tale scelta, anche se giustificata dalla stessa compagnia con antieconomicità della tratta e dalla ridotta disponibilità di slot nell’aeroporto milanese, appare quanto meno punitiva per il nostro comprensorio poiché con la contemporanea abolizione del volo Linate-Fiumicino (AZ 2109) delle ore 19, che consentiva di utilizzare il volo (AZ1161) delle 21:35 da Fiumicino per Reggio, impedisce di fatto il rientro a Reggio e Messina entro la stessa giornata».

