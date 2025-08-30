Carceri di Reggio Calabria, schermatura della sezioni per stroncare i “blitz” con i droni

Dibattito aperto sull'emergenza carceri nel distretto di Reggio. Le criticità sono pressochè identiche ovunque, dal sovraffollamento, le condizioni di vivibilità dei detenuti all’utilizzo di droni per introdurre, o tentare di farlo, telefonini cellulari e droga dentro le carceri. Tematiche approfondite con Daniela Iiriti, vice segretario regionale del sindacato della Polizia penitenziaria Osapp.

Partiamo dall'emergenza sicurezza negli istituti: «Il fenomeno dell'introduzione di sostanze stupefacenti e telefonini all'interno delle carceri può trovare soluzione solo con una presa di posizione seria e risoluta da parte dello Stato. Schermatura delle sezioni detentive degli istituti con “white list” per il personale operante ed apposizione di reti a maglia stretta negli spazi esterni e sulle finestre delle camere di pernottamento, visto che sovente i cellulari vengono “recapitati” con droni altamente sofisticati. L'inibizione del segnale sarebbe l'unica possibilità per evitare l'introduzione illegale di qualsivoglia oggetto non consentito».

