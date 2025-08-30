Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Polemiche, accuse e un'indagine: Palmi mette la Varia in naftalina

Polemiche, accuse e un’indagine: Palmi mette la Varia in naftalina

L’ex presidente della Fondazione Daniele Laface: «Sbagliato fermarsi, la continuità è importante per dare visibilità e fare crescere la Festa. In due anni tanti problemi, ma anche grandissimi risultati»

«Per la Varia tutti spingono dalla stessa parte? Mai sentito una stupidaggine più grande». Daniele Laface sembra segnato dai due anni di esperienza alla guida della Fondazione Varia di Palmi. L'organismo, nato nel 2023 con l'intento di organizzare e fare crescere la festa che ruota intorno alla grande macchina a spalla, è stato per quasi due anni al centro di polemiche, attacchi feroci e accuse. Un'esperienza conclusasi con l'apertura di un'indagine da parte della GdF.
«L’indagine non mi preoccupa, abbiamo operato con trasparenza e avevamo come unico obiettivo – sottolinea Laface - quello di metterci a disposizione della città, ognuno con le proprie competenze senza chiedere nulla in cambio».
