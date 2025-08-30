Reggio Calabria, investe un 16enne e fugge: denunciato giovane centauro

Un 18enne reggino è stato denunciato dalla Polizia locale di Reggio Calabria per aver investito un sedicenne macedone in pieno centro cittadino e per essersi poi dato alla fuga senza prestare soccorso.

L’episodio risale a pochi giorni fa. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti diretti dal comandante Zucco sono riusciti a risalire al giovane, rintracciato presso la propria abitazione. Il ragazzo ha ammesso le proprie responsabilità.

Il 18enne, che era alla guida di un motociclo intestato al padre, è stato denunciato per fuga ed omissione di soccorso, sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura per la sospensione della patente.

La Polizia Locale sottolinea che fenomeni simili, purtroppo, sono in aumento. Resta fermo il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.