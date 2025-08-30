Santuario di Polsi, riaperta la strada: si accede solo a piedi e per tre giorni

Dopo mesi di attesa e un evento franoso che aveva interrotto l’unico accesso al santuario della Madonna di Polsi, arriva finalmente una notizia positiva: il tratto stradale è stato messo in sicurezza e sarà transitabile, seppur con alcune limitazioni, dal 30 agosto a 3 settembre.

Il dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria ha comunicato che il tratto stradale a ridosso del Santuario è stato messo in sicurezza. Sarà dunque possibile garantire il transito pedonale e l’accesso di mezzi di soccorso e pubblica sicurezza.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale