Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Santuario di Polsi, riaperta la strada: si accede solo a piedi e per tre giorni

Santuario di Polsi, riaperta la strada: si accede solo a piedi e per tre giorni

Il dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria ha comunicato che il tratto è stato messo in sicurezza, ma la festa per la Madonna della Montagna non si svolgerà

Dopo mesi di attesa e un evento franoso che aveva interrotto l’unico accesso al santuario della Madonna di Polsi, arriva finalmente una notizia positiva: il tratto stradale è stato messo in sicurezza e sarà transitabile, seppur con alcune limitazioni, dal 30 agosto a 3 settembre.
Il dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione Calabria ha comunicato che il tratto stradale a ridosso del Santuario è stato messo in sicurezza. Sarà dunque possibile garantire il transito pedonale e l’accesso di mezzi di soccorso e pubblica sicurezza.
