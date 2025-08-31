Acqua a Reggio, guasto all’ipot del Menta: vicina la revoca dell’ordinanza

L’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dell’acqua per fini potabili non è ancora stata revocata, ma i dati che arrivano dal fitto piano di analisi di rete e serbatoi sono rassicuranti. Sorical prosegue in maniera serrata le attività di bonifica e monitoraggio spinto della rete interna ed esterna della città. A distanza di giorni dal guasto registrato all’impianto di potabilizzazione del Menta il livello di attenzione non è calato. Del resto l’allarme sociale che la vicenda ha suscitato impone massima trasparenza. Il guasto ha portato allo svuotamento repentino di diverse vasche di carico dell’impianto, delle condotte di adduzione, al successivo riempimento si sono verificati dei fenomeni di intorpidimento dell’acqua che arrivava di colore preoccupante ai rubinetti di numerosi quartieri della città.

