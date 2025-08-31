Riaperta al traffico la SS 106 “Jonica” a Montebello Jonico dopo la chiusura per fuga di gas

È stata riaperta in entrambi i sensi di marcia la strada statale 106 “Jonica” nel tratto compreso al km 23, nel territorio comunale di Montebello Jonico (RC), dopo la chiusura temporanea resa necessaria a seguito di una fuga di gas. L’interdizione al traffico, disposta nella mattinata odierna in via precauzionale, ha consentito alle autorità competenti di gestire in sicurezza l’emergenza.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas, che hanno coordinato le operazioni di messa in sicurezza e gestito la viabilità alternativa per ridurre i disagi agli automobilisti. Terminate le verifiche tecniche e ristabilite le condizioni di sicurezza, la circolazione è stata ripristinata regolarmente, garantendo il ritorno alla normale percorribilità della statale.

L’Anas invita comunque gli automobilisti a mantenere prudenza alla guida e a prestare attenzione alla segnaletica stradale, soprattutto in considerazione dei lavori e delle eventuali attività di monitoraggio ancora in corso nell’area interessata.