Taurianova, esplode un ordigno e danneggia un negozio

Notte movimentata, a Taurianova dove, nelle ore tra sabato e domenica scorsi, ignoti hanno fatto esplodere un piccolo ordigno rudimentale a ridosso di un’attività commerciale situata in piazza Macrì, proprio a pochi passi dal duomo di Santa Maria delle Grazie.

La detonazione avrebbe causato danni all’attività commerciale ma nessuna conseguenza per le persone.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Polistena e i carabinieri del comando stazione di Taurianova coordinati dal maresciallo Salvatore Barranco, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli approfondimenti investigativi si stanno concentrando sui materiali rinvenuti nel corso del primo sopralluogo sul luogo della deflagrazione oltre che sul contenuto dei filmati di alcune videocamere di sicurezza che si trovano in piazza e nelle vie adiacenti.