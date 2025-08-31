Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Voli da Reggio a Linate, incentivi anche a Ita: “City airport scommessa da vincere”

La proposta è stata avanzata da Enzo Cuzzola, ex assessore ed esperto di finanza pubblica «Luglio è stato un mese da record, ma bisogna fare di tutto per salvare la rotta “business”»

La soluzione al problema della riduzione dei collegamenti tra l'aeroporto di Reggio Calabria e Linate? La Regione dia incentivi anche a Ita per continuare a garantire i voli dall'aeroporto dello Stretto a quello milanese, come d'altronde fa già con Ryanair. La proposta è stata avanzata da Enzo Cuzzola, ex assessore comunale ed esperto di finanza pubblica. La “ricetta” dell'ex amministratore è tanto semplice quanto lineare: «Chi fa trasporti, lo ripete da anni – argomenta Cuzzola –, non contano i chilometri, conta il tempo. Se l’obiettivo è avvicinare Reggio Calabria al mondo del lavoro, del turismo e degli affari, allora la rotta è chiara: trasformare il “Tito Minniti” in un vero city airport, uno scalo con collegamenti frequenti, puntuali e convenienti verso i poli che contano».
