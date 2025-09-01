Gioiosa Jonica, cadavere scaricato in strada: eseguita l’autopsia. Il giallo vicino alla soluzione?

Ferite, lesioni e sangue, tanto sangue all’esterno del corpo della vittima: particolari, questi, che indirizzano in modo abbastanza chiaro verso una pista precisa: decesso dovuto a cause di natura violenta. E tanta efferatezza. Anche se non c’è ancora ufficialità per cui a tuttora appare giusto tenere ancorata la storiaccia nel campo delle ipotesi, si celerebbe un caso di omicidio dietro il rinvenimento, circa 10 giorni fa, del cadavere di un extracomunitario, verosimilmente indiano, trovato a Gioiosa Jonica in una stradina del centro storico ad alcune decine di metri dalla chiesa di San Rocco. Il corpo dell’uomo, avvolto in un lenzuolo intriso di sangue, era stato rinvenuto poco dopo l’alba dello scorso 20 agosto da alcuni operatori ecologici impegnati nella zona alta della cittadina collinare della Vallata del Torbido nel giornaliero servizio di raccolta dei rifiuti.

