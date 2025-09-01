La statua della Madonna di Polsi trasportata dal Santuario in Aspromonte alla chiesa parrocchiale di San Luca

«E’ con gioia grande che vi annuncio che la sacra immagine della Madonna della Montagna, da secoli conservata e venerata nel Santuario di Polsi, temporaneamente chiuso per lavori in corso, – scrive in una nota il Vescovo Mons. Francesco Oliva – sarà esposta alla venerazione dei fedeli nella vostra chiesa parrocchiale a San Luca. Quest’anno purtroppo non è possibile vivere a Polsi la celebrazione annuale del 2 settembre a causa della chiusura del Santuario per i lavori di messa in sicurezza. La speranza è che in tempi brevissimi possa tornare alla fruizione dei fedeli debitamente ristrutturato dalle sue fondamenta alla copertura». E così è stato dopo le polemiche delle scorse settimane, con la statua della Madonna di Polsi è stata trasportata oggi dal Santuario in Aspromonte alla chiesa parrocchiale di San Luca. Dove è stata accolta dai fedeli, con i canti tradizionali a lei dedicati.

La decisione - spiega la diocesi - presa per ovviare all’impossibilità di raggiungere il santuario in occasione delle tradizionali celebrazioni della Festa della Madonna della Montagna, apre a un’occasione per vivere la fede, partecipare al pellegrinaggio giubilare e ottenere le sacre indulgenze nell’anno giubilare, invitando a ritrovare la pace, la conversione del cuore e la vicinanza a Dio in questi tempi così difficili. Leggete il messaggio completo del Vescovo sul sito ufficiale della Diocesi di Locri-Gerace e unitevi a noi in questo cammino di fede e devozione".