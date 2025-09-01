Pistola clandestina nascosta in auto: arrestato un uomo nel Reggino

Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. A scoprirla sono stati i carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione. All’interno dell’auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati sequestrati. L'uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la casa circondariale «G. Panzera» - plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'episodio mette in evidenza la costante azione di prevenzione e contrasto dell’Arma dei carabinieri, impegnata quotidianamente a garantire sicurezza sul territorio e a frenare la diffusione di armi clandestine, strumenti troppo spesso al centro di episodi di violenza.