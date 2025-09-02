Renzi in Calabria, la risposta di Calenda: "Matteo ma proprio tu fai lezioni di coerenza?"

«Matteo, ma davvero? Mentre fai la campagna per Tridico e Fico dai lezioni di coerenza. Suvvia. Fai il bravo». Con queste parole Carlo Calenda sul suo profilo Facebook ha replicato alle affermazioni rilasciate oggi pomeriggio da Matteo Renzi a Cosenza. Il leader di Italia Viva aveva commentato la scelta del segretario di Azione di non sostenere anche in Calabria i candidati del centrosinistra. Calenda, a tarda sera, ha pubblicato un post con un video dell’intervista dei giornalisti a Renzi mentre era a Cosenza per sostenere la candidatura a consigliere regionale di Filomena Greco che supporta la candidatura a governatore della Calabria di Pasquale Tridico.